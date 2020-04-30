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Космический телескоп NASA показал уникальные снимки гибели кометы

Космический телескоп NASA представил снимки с 25 частями "умершей" кометы

сегодня, 14:05
Автор:

• Зинченко Павел

Космический телескоп NASA показал уникальные снимки гибели кометы

Комета ATLAS (формально известная как C / 2019 Y4) распалась и два новых изображения с космического телескопа Hubble показывают, что комета раскололась на 25 частей. 

После того, как 29 декабря 2019 года комета была обнаружена роботизированной съемочной системой ATLAS, она начала быстро осветляться. Однако в середине марта комета начала резко тускнеть, и, как позже подтвердил ATLAS, ее ледяное ядро ​​начало распадаться и разрушаться на расстоянии 146 миллионов километров от Земли.

Невероятно, но Hubble смог запечатлеть гибель этой кометы. 20 апреля космический телескоп наблюдал 30 фрагментов кометы, и всего несколько дней спустя, 23 апреля, он обнаружил только 25 фрагментов. "Это действительно захватывающе - и потому, что на такие события очень круто смотреть, и потому, что они происходят не очень часто. Большинство комет с такими фрагментами слишком тусклы, чтобы их видеть. События такого масштаба происходят только один или два раза в десятилетие", - сказала в своем заявлении Цюаньчжи Йе из Университета Мэриленда и руководитель группы наблюдателей Hubble .

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Ранее в этом месяце, 24 апреля, Hubble отметил 30-летие пребывания в космосе. За эти 30 лет космический телескоп сделал более 1,4 миллиона снимков, обнаружив и отобразив более 47 000 объектов в космосе. Это привело к множеству невероятных открытий, включая открытие темной энергии. Изображения, сделанные Hubble, открыли человечеству глаза  на то, насколько прекрасна наша вселенная на самом деле.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA приготовило сюрприз к 30-летию космического телескопа Hubble.


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Источник: https://www.space.com/comet-atlas-disintegration-hubble-telescope-photos.html
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