Самый большой в мире телескоп уловил загадочные сигналы из космоса

Астрономы недавно обнаружили новую быструю радиопередачу (FRB). Это таинственные сигналы, которые, как полагают, исходят из далекой вселенной на самый большой и самый чувствительный из когда-либо созданных радиотелескопов.

Международная группа под руководством ученых из Национальной астрономической обсерватории Академии наук Китая (НАОК) сделала это открытие, когда проанализировала данные с апертурного сферического радиотелескопа, длина которого составляет пятьсот метров. Речь идет о телескопе FAST.

FRB - это самые яркие вспышки, известные во вселенной. Они также называются "быстрыми", потому что эти всплески очень короткие, всего несколько миллисекунд. Но пока нет никакого разумного объяснения их происхождению.

Используя свой собственный новый метод поиска, который включает глубоко изученный искусственный интеллект, Чжу Вейвэй, астроном из NAOC, обнаружил новый всплеск под кодовым обозначением FRB 181123 из массивных данных исследования FAST, в рамках которого в этом году начали проводится регулярные операции. По словам ученого, FAST может обнаружить еще больше таких радиовсплесков и проведет дальнейшие наблюдения, что позволит пролить свет на их происхождение.

Телескоп FAST расположен в глубокой и округлой карстовой впадине в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Оборудование было построено в 2016 году и введено в регулярную эксплуатацию в начале этого года.

Как сообщало издание "Комментарии", космический телескоп NASA показал уникальные снимки гибели кометы.

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