Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль

Новая крупная китайская ракета-носитель Long March-5B совершила свой первый полет во вторник, отправив пробную версию китайского пилотируемого космического корабля нового поколения и капсулу возврата груза для испытаний в космос. Успешный полет открыл "третий этап" пилотируемой космической программы Китая, которая заключается в строительстве космической станции, сообщает Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA).

Приблизительно через 488 секунд после старта экспериментальный пилотируемый космический корабль без экипажа вместе с испытательной версией капсулы возврата груза отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту, сообщает CMSA. Long March-5B, специально разработанный для китайской пилотируемой космической программы, будет в основном использоваться для запуска модулей космической станции.

Ракета-носитель Long March-5B поможет расширить аэрокосмическую деятельность в Китае, сказал Ван Сяоцзюнь, глава Китайской академии технологии ракет-носителей при Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC). Модифицированная на базе "Длинного марта-5", новая большая ракета имеет общую длину около 53,7 метра, высоту, равную 18-этажному зданию, и имеет основную ступень диаметром 5 метров и четыре - по 3,35 метра, усилители диаметра, а также обтекатель диаметром 20,5 метра и длиной 5,2 метра.

В ракете используются экологически чистые пропелленты, в том числе жидкий кислород, жидкий водород и керосин. Она имеет взлетную массу около 849 тонн и способна отправлять более 22 тонн полезного груза, эквивалентного весу более 10 автомобилей, на низкую околоземную орбиту, что в настоящее время является самой большой грузоподъемностью на низкой околоземной орбите среди китайских ракет. Следующим шагом является сборка и эксплуатация постоянной пилотируемой космической станции.

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