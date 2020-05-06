США разрабатывают юридический план добычи ресурсов на Луне

Администрация Трампа разрабатывает юридический план добычи ресурсов на Луне в соответствии с новым спонсируемым США международным соглашением под названием Artemis Accords, сообщили Reuters люди, знакомые с предлагаемым пактом. Соглашение станет последней попыткой привлечь союзников к плану NASA по выводу людей и космических станций на Луну в течение следующего десятилетия. Это событие означает, что космическое агентство играет все большую роль в осуществлении американской внешней политики. Проект пакта официально еще не передан союзникам США.

США и другие космические державы рассматривают Луну в качестве ключевого стратегического актива в космосе. Луна также имеет значение для долгосрочных научных исследований, которые могли бы обеспечить возможность будущих миссий на Марс - деятельность, которая подпадает под режим международного космического права, широко рассматриваемого как устаревшего.



Соглашения Artemis Accords, названные в честь новой программы лунной программы NASA Artemis, предлагают "зоны безопасности", которые будут окружать будущие лунные базы, чтобы предотвратить ущерб или помехи со стороны конкурирующих стран или компаний, действующих в непосредственной близости.

В ближайшие недели официальные лица США планируют договориться о соглашениях с космическими партнерами, такими как Канада, Япония и европейские страны, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами. По сообщениям источников, Россия, главный партнер NASA на Международной космической станции, не будет ранним партнером в этих соглашениях, поскольку Пентагон все чаще рассматривает Москву как враждебную по отношению к американским спутникам на орбите Земли.

Как сообщало издание "Комментарии", космический телескоп NASA показал уникальные снимки гибели кометы.

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