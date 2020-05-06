Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.05.2020

BTC/USD

9056.73

ETH/USD

208.50

LTC/USD

47.14

НБУ 06.05.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT космос США разрабатывают юридический план добычи ресурсов на Луне
НОВОСТИ Все новости

США разрабатывают юридический план добычи ресурсов на Луне

США заключит несколько соглашений со странами-партнерами в рамках плана по добыче ресурсов на Луне

сегодня, 10:37
Автор:

• Зинченко Павел

США разрабатывают юридический план добычи ресурсов на Луне

Администрация Трампа разрабатывает юридический план добычи ресурсов на Луне в соответствии с новым спонсируемым США международным соглашением под названием Artemis Accords, сообщили Reuters люди, знакомые с предлагаемым пактом. Соглашение станет последней попыткой привлечь союзников к плану NASA по выводу людей и космических станций на Луну в течение следующего десятилетия. Это событие означает, что космическое агентство играет все большую роль в осуществлении американской внешней политики. Проект пакта официально еще не передан союзникам США.

США и другие космические державы рассматривают Луну в качестве ключевого стратегического актива в космосе. Луна также имеет значение для долгосрочных научных исследований, которые могли бы обеспечить возможность будущих миссий на Марс - деятельность, которая подпадает под режим международного космического права, широко рассматриваемого как устаревшего.

Соглашения Artemis Accords, названные в честь новой программы лунной программы NASA Artemis, предлагают "зоны безопасности", которые будут окружать будущие лунные базы, чтобы предотвратить ущерб или помехи со стороны конкурирующих стран или компаний, действующих в непосредственной близости.

В ближайшие недели официальные лица США планируют договориться о соглашениях с космическими партнерами, такими как Канада, Япония и европейские страны, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами. По сообщениям источников, Россия, главный партнер NASA на Международной космической станции, не будет ранним партнером в этих соглашениях, поскольку Пентагон все чаще рассматривает Москву как враждебную по отношению к американским спутникам на орбите Земли.

Как сообщало издание "Комментарии", космический телескоп NASA показал уникальные снимки гибели кометы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-space-exploration-moon-mining-exclusi/exclusive-trump-administration-drafting-artemis-accords-pact-for-moon-mining-sources-idUSKBN22H2SB
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...