"Соглашение Артемиды": США разрабатывают договор для добычи ресурсов на Луне

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Администрация действующего президента США Дональда Трампа
разрабатывает международный юридический договор для добычи полезных ископаемых
на Луне. Соответствующий документ получил необычное название "Соглашение
Артемиды". Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на внутренние
источники в администрации президента США.
По плану соглашение должно объединить союзников NASA для
размещения космических станций на Луне в течение следующего десятилетия. Проект
пока не объявлен официально союзникам США, но администрация президента Дональда
Трампа рассматривает Луну как стратегический объект в космосе для долгосрочных
научных исследований и осуществления полетов на Марс в перспективе.
"Соглашение Артемиды" предусматривает своего рода зоны
безопасности для предотвращения ущерба или вмешательства других стран на
будущие космические базы США на Луне. Договор должен обеспечить границы в
рамках международного права.
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