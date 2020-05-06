Netflix выпустил трейлер комедийного сериала "Космические силы" со Стивом Кареллом

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Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил трейлер нового
комедийного сериала под названием "Космические силы" о новом подразделении
армии США с актером Стивом Кареллом в главной роли. Соответствующее видео
опубликовано на официальном YouTube-канале
онлайн-кинотеатра Netflix.
Примечательно, что над сериалом работает команда создателей
легендарного сериала "Офис", в котором главную роль также исполнил Стив Карелл,
который также выступил исполнительным продюсером нового сериала "Космические
силы". Актер известен по ролям и во многих других проектах, среди которых "Утреннее
шоу", "Гадкий Я" (озвучка Грю), "Сорокалетний девственник" и другие, в основном
комедийные.
Сюжет нового проекта Netflix расскажет об отношениях руководителей и подчиненных в новом подразделении армии США, которое будет отвечать за космическую сферу.
В ролях нового сериала "Космические силы" также снялись Лиза
Кудроу, Джон Малкович, Диана Сильверс, Бен Шварц и другие. Премьера
запланирована на 29 мая 2020 года, всего 10 серий.
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