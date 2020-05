Netflix выпустил трейлер комедийного сериала "Космические силы" со Стивом Кареллом

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил трейлер нового комедийного сериала под названием "Космические силы" о новом подразделении армии США с актером Стивом Кареллом в главной роли. Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра Netflix.

Примечательно, что над сериалом работает команда создателей легендарного сериала "Офис", в котором главную роль также исполнил Стив Карелл, который также выступил исполнительным продюсером нового сериала "Космические силы". Актер известен по ролям и во многих других проектах, среди которых "Утреннее шоу", "Гадкий Я" (озвучка Грю), "Сорокалетний девственник" и другие, в основном комедийные.

Сюжет нового проекта Netflix расскажет об отношениях руководителей и подчиненных в новом подразделении армии США, которое будет отвечать за космическую сферу.





В ролях нового сериала "Космические силы" также снялись Лиза Кудроу, Джон Малкович, Диана Сильверс, Бен Шварц и другие. Премьера запланирована на 29 мая 2020 года, всего 10 серий.

Как сообщал портал "Комментарии", сегодня вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!