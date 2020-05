«Я должна с этим покончить»: вышел новый сюжетный трейлер The Last of Us Part II

Сегодня, 6 мая, в 17:00 по киевскому времени игровая студия Naughty Dog выпустила новый сюжетный трейлер к игре The Last of Us Part II, которая "ушла на золото" и получила официальную дату выхода — 19 июня 2020 года эксклюзивно для PlayStation 4. Об этом сообщили в тематическом издании DTF.



В трейлере показали персонажей первой части игры — повзрослевшую Элли и постаревшего Джоэла. Продолжение откровенно "повзрослело" и стало более жестоким. Основной акцент сместился на одну только Элли, которой теперь самой приходится защищать себя.





Первая часть The Last of Us (или "Одни из нас") вышла 14 июня 2013 года эксклюзивно для PlayStation 3 (потом была портирована на PlayStation 4) на закате прошлого поколения консолей и стала одной из лучших в истории видеоигр. Вторая часть тоже выходит на закате текущего поколения консолей и эксклюзивно для PlayStation 4, поэтому геймеры со всего мира возлагают большие надежды на продолжение.



Как сообщал портал "Комментарии", игровая студия Ubisoft анонсировала выход новой части игры Assassin’s Creed по тематике викингов под названием Valhalla.

