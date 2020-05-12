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Южная Корея впервые представила снимки своего экологического спутника

Спутник Chollian-2B сделал снимки для проверки самого современного геостационарного устройства Ocean Color Imager-2

сегодня, 16:33
Автор:

• Зинченко Павел

Южная Корея впервые представила снимки своего экологического спутника

Министерство науки Южной Кореи сообщило, что в стране появились первые снимки, полученные с помощью спутника для мониторинга окружающей среды, который четко показывает воды вокруг Корейского полуострова.

Chollian-2B, первый геостационарный спутник страны, запущенный из Французской Гвианы 18 февраля (по местному времени) и теперь находящийся на фиксированной орбите на высоте около 35 786 километров над экватором, обеспечил более качественные, чем ожидалось, начальные фотографии северо-восточного азиатского региона. 

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Спутник весом 3,4 тонны, расположенный на долготе 128,25 градуса, делал снимка несколько раз: один раз 23 марта, второй раз 21 апреля и на следующий день. Снимки были сделаны для проверки самого современного геостационарного устройства Ocean Color Imager-2 (GOCI-2).

По сравнению с существующим спутником Chollian-1 пространственное разрешение этой модели в четыре раза лучше, что позволяет спутнику проверять порты, морские сооружения, мосты и изменения в состоянии воды у суши, а также разливы нефти.

Кроме того, спутник имеет еще четыре полосы наблюдения по сравнению с бывшим спутником, который может использовать все, от ультрафиолета до ближнего инфракрасного диапазона. Министерство заявило, что ученые будут оптимизировать и калибровать GOCI-2 в ближайшие месяцы, чтобы полноценные сервисы изображений могли начать работу в октябре, как и планировалось. Министерство заявило, что жизненный цикл спутника составляет десять лет.

Как сообщало издание "Комментарии", спутниковый интернет Илона Маска начнет тестироваться через полгода.


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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20200512001200320?section=science/science#none
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