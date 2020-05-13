Компания SpaceX создала симулятор полета на Crew Dragon

Компания SpaceX выпустила онлайн-симулятор, который даст возможность пользователям попробовать свои силы в ручной стыковке с МКС с помощью симулятора системы управления космического корабля Crew Dragon. По заверениям разработчиков, это на самом деле будет довольно сложно.

Симулятор начинается с корабля Crew Dragon, которые пребывает в космосе. Впереди пользователей ожидает виртуальный отдых на Международной космической станции, но система стыковки Crew Dragon направлена ​​под углом к ​​порту, с которым он должен быть выровнен. К счастью, есть много средств управления, чтобы зафиксировать положение транспортного средства и приблизиться к станции. Но следует помнить, что в космосе это не так просто, как двигаться вперед, назад или поворачивать. У игрока есть шесть степеней свободы, чтобы выполнить это задание.

После нескольких раундов симулятора пользователь получит небольшое представление о том, что значит припарковать космический корабль. Главное, не спешить и четко следовать инструкциям.



Настоящим астронавтам, которые будут пребывать в Crew Dragon, не нужно вручную стыковать корабль, если все пойдет хорошо. Транспортное средство предназначено для автоматической стыковки с Международной космической станцией без необходимости какого-либо вмешательства со стороны человека. Тем не менее, все астронавты обучены брать на себя управление кораблем Crew Dragon, если это необходимо, и первые пассажиры корабля SpaceX - астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли - будут выполнять некоторые ручные полеты во время своих миссий, просто чтобы проверить систему.

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX запустила на орбиту еще 60 спутников для создания глобального интернета.

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