Космический кораблю Crew Dragon доставлен на космодром

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Темпы подготовки к запуску космического корабля SpaceX Crew Dragon продолжают набирать обороты. Запуск будет произведен в Космическом центре им. Кеннеди во Флориде. Команды SpaceX и NASA готовятся к предстоящему запуску миссии Demo-2 - первого запуска астронавтов с главного многопользовательского космодрома Америки за почти десятилетие.
Во время летных испытаний Demo-2 астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли полетят на Международную космическую станцию на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon, запущенного ракетой Falcon 9. Вылет из стартового комплекса Кеннеди 39А запланирован на среду, 27 мая, в 16:33 по восточному времени.
Поздно вечером в пятницу, 15 мая, космический корабль компании Crew Dragon прибыл на стартовый комплекс 39A после того, как был перевезен со своего перерабатывающего предприятия на близлежащей станции ВВС США Кейп-Канаверал.
Demo-2 будет служить сквозным летным испытанием для проверки системы транспортировки экипажа SpaceX, а также является окончательным летным испытанием для системы, которая будет сертифицирована для регулярных полетов экипажа на станцию в рамках программы коммерческих экипажей NASA. Это будет первый запуск американских астронавтов на американской ракете с американской земли на Международную космическую станцию с момента последнего полета космического челнока в 2011 году.
Как сообщало издание "Комментарии", космический телескоп NASA показал уникальные снимки гибели кометы.
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