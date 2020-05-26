kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
kyiv kyiv
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.05.2020

BTC/USD

8874.52

ETH/USD

204.97

LTC/USD

42.84

НБУ 26.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT космос Телескоп Hubble заснял галактику, похожую на чашку латте
commentss НОВОСТИ Все новости

Телескоп Hubble заснял галактику, похожую на чашку латте

Галактику, внешне похожую на кофейный напиток, Hubble настиг в созвездии Большой Медведицы

сегодня, 04:11
Автор:

• Екатерина Белоброва

Телескоп Hubble заснял галактику, похожую на чашку латте

Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 3895 в созвездии Большая Медведица, которая похоже на кофейный напиток латте. Об этом сообщается на сайте телескопа. 

"Галактика выглядит так, будто ее создал космический бариста и напоминает чашку латте", - указано в сообщении.

Галактику еще в 1790 году открыл британский астроном Уильям Гершель. Сейчас ученые могут ее изучать с помощью телескопа Hubble. Он расположен в 570 км от поверхности Земли, позволяет получить четкие снимки удаленных космических объектов.

Для справки: Спиральные галактики - разновидность галактик, выразительной особенностью которых является наличие спиральной структуры в диске. Диск является плоским образованием, оборачивается, состоящее из межзвездного вещества, молодых звезд "Население I" и рассеянных звездных скоплений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Google Maps позволяет пользователям включить функцию "Доступные места" в приложении, которое затем будет отображать информацию о местах с доступностью для людей в инвалидных колясках.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://spacetelescope.org/images/potw2021a/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!