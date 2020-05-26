Телескоп Hubble заснял галактику, похожую на чашку латте

Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 3895 в созвездии Большая Медведица, которая похоже на кофейный напиток латте. Об этом сообщается на сайте телескопа.

"Галактика выглядит так, будто ее создал космический бариста и напоминает чашку латте", - указано в сообщении.

Галактику еще в 1790 году открыл британский астроном Уильям Гершель. Сейчас ученые могут ее изучать с помощью телескопа Hubble. Он расположен в 570 км от поверхности Земли, позволяет получить четкие снимки удаленных космических объектов.

Для справки: Спиральные галактики - разновидность галактик, выразительной особенностью которых является наличие спиральной структуры в диске. Диск является плоским образованием, оборачивается, состоящее из межзвездного вещества, молодых звезд "Население I" и рассеянных звездных скоплений.

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