В Google Maps появится специальная функция для людей с инвалидностью

Google облегчает пользователям Google Maps поиск информации о доступности различных локаций, даже не выходя из дома. Компания позволяет пользователям включить функцию "Доступные места" в приложении, которое затем будет отображать информацию о местах с доступностью для людей в инвалидных колясках в Maps.

После включения функции, предприятия и достопримечательности, способные содействовать людям в инвалидной коляске, будут четко обозначены соответствующим значком и дополнительной информацией о том, что доступно. Функция включает в себя наличие информации о местах для сидения, туалетах или парковках для инвалидных колясок. Такая информация ранее уже была доступна, но была скрыта в меню локации.

Чтобы использовать функцию "Доступные места", сначала необходимо включить ее. Пользователь должен открыть Google Maps на своем телефоне, нажав значок своего профиля, прокрутить вниз до настроек, затем нажать "Настройки доступности" и запустить функцию. Затем он увидит значок инвалидной коляски рядом с любым местом с функциями доступности, и если он щелкнет в этом месте, то увидит больше информации о том, какие услуги включены.

Google надеется не только упростить пользователям поиск информации о доступности на Google Maps, но и надеется, что больше людей также внесут в новую функцию свой вклад. Например, специальное обновление iPhone позволит пользователям легче добавлять информацию о локациях со специальными возможностями для инвалидных колясок. За последние несколько лет более 120 миллионов пользователей разместили подобные материалы в Google Maps, и компания надеется, что еще больше людей примут участие в этой акции.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания Huawei начала использовать альтернативу Google Maps.

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