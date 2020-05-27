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Главная Новости IT космос Запуск корабля Crew Dragon от SpaceX отменили из-за плохой погоды
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Запуск корабля Crew Dragon от SpaceX отменили из-за плохой погоды

Следующий запуск планируют на 30 мая

27 мая 2020, 23:30
Автор:

Антон Корнилов

Запуск корабля Crew Dragon от SpaceX отменили из-за плохой погоды

Первый пилотируемый запуск корабля SpaceX под названием Crew Dragon с двумя астронавтами на борту к МКС отменили из-за плохой погоды. Следующий запуск планируют провести в субботу, 30 мая, в 22:22 по киевскому времени. Соответствующее решение приняли за 16 минут до старта, который должен был состояться в 23:30 по Киевскому времени. Об этом сообщили в официальном аккаунте SpaceX в Twitter.

В момент отмены в ракету Falcon 9 уже закачивали топливо, специалисты проводили последние проверки. Астронавты остаются в корабле Crew Dragon до тех пор, пока из ракеты не выкачают топливо. При следующем запуске в субботу, 30 мая, астронавтам придется пройти те же проверки, что и сегодня при первой попытке запуска.

NASA заранее предупреждали, что запуск могут отменить из-за плохой погоды. В день запуска оставалась 50% вероятность переноса, поэтому Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сразу назвало новую дату.

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Источник: https://twitter.com/SpaceX/status/1265739654810091520
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