Илон Маск призвал принять "красную таблетку". Создательница "Матрицы" отреагировала негативно

Основатель и генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск без объяснений публиковал пост с текстом "Примите красную таблетку" в своем официальном аккаунте в Twitter. Его поддержала дочь президента США Иванка Трамп, которая написала в ответ "Уже". Об этом сообщили в издании DTF.

Одна из постановщиц оригинальной трилогии фильмов "Матрица" Лилли Вачовски негативно отреагировала на такие публикации Илона Маска и Иванки Трамп. Она написала "Идите вы на***, оба".





Красная таблетка — это отсылка к эпизоду из оригинальной "Матрицы", в котором главный герой Нео отказывается от иллюзии в пользу реального мира. Но некоторые американцы воспринимают "красную таблетку" в качестве символа поддержки Консервативной партии, от которой действующий президент США Дональд Трамп занял свою должность.

Ранее Илон Маск, как и Дональд Трамп, выступал против карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 и критиковал его за вред бизнесу и экономике.

Как сообщал портал "Комментарии", Илон Маск в очередной раз раскритиковал социальную сеть Facebook.

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