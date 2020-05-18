Илон Маск призвал принять "красную таблетку". Создательница "Матрицы" отреагировала негативно

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Основатель и генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон
Маск без объяснений публиковал пост с текстом "Примите красную таблетку" в
своем официальном аккаунте в Twitter.
Его поддержала дочь президента США Иванка Трамп, которая написала в ответ "Уже".
Об этом сообщили в издании DTF.
Одна из постановщиц оригинальной трилогии фильмов "Матрица" Лилли Вачовски негативно отреагировала на такие публикации Илона Маска и Иванки Трамп. Она написала "Идите вы на***, оба".
Красная таблетка — это отсылка к эпизоду из оригинальной "Матрицы",
в котором главный герой Нео отказывается от иллюзии в пользу реального мира. Но
некоторые американцы воспринимают "красную таблетку" в качестве символа
поддержки Консервативной партии, от которой действующий президент США Дональд
Трамп занял свою должность.
Ранее Илон Маск, как и Дональд Трамп, выступал против
карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 и критиковал его за вред
бизнесу и экономике.
Как сообщал портал "Комментарии", Илон Маск в очередной раз
раскритиковал социальную сеть Facebook.
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