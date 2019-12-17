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Японцы провели испытания беспилотного автобуса

В японском городе Осака провели испытания беспилотного автобуса специально для журналистов

17 декабря 2019, 14:24
Автор:

• Зинченко Павел

Городская Автобусная Корпорация японского города Осака провела для представителей СМИ пробную поездку на беспилотном автобусе. Филиал оператора метро Osaka Metro Co. планирует запустить беспилотные автобусные маршруты в следующем финансовом году, который начинается 1 апреля.

Во время теста использовался беспилотный автобус Navya Arma французского производства. В случае, когда было необходимо ручное управление, оператору приходилось использовать контроллер, потому что у Arma нет рулевого колеса. Сотрудник также может нажимать кнопку экстренного торможения, когда автобус встречается с препятствием и должен остановиться.

Городская Автобусная Корпорация Осаки планирует проводить тестирование автономного автобуса со следующего понедельника по 19 января, используя обновленную модель автобуса Poncho, созданную компанией Hino Motors Ltd. В ходе теста компания намерена выявить проблемы и повысить качество запланированного сервиса автобуса с автономным вождением.

Фирма также рассматривает вопрос о введении автобусов с автономным управлением во время Всемирной выставки 2025 года, которая состоится на искусственном острове Юсашима в Осаке.

Как сообщало издание "Комментарии", в Японии создали беспилотный автомобиль, который может самостоятельно перемещаться по городу.

Источник: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/16/business/self-driving-bus-goes-test-ride-osaka/#.XfjEWhtS9aS
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