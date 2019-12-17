Японцы провели испытания беспилотного автобуса

Городская Автобусная Корпорация японского города Осака провела для представителей СМИ пробную поездку на беспилотном автобусе. Филиал оператора метро Osaka Metro Co. планирует запустить беспилотные автобусные маршруты в следующем финансовом году, который начинается 1 апреля.

Во время теста использовался беспилотный автобус Navya Arma французского производства. В случае, когда было необходимо ручное управление, оператору приходилось использовать контроллер, потому что у Arma нет рулевого колеса. Сотрудник также может нажимать кнопку экстренного торможения, когда автобус встречается с препятствием и должен остановиться.



Городская Автобусная Корпорация Осаки планирует проводить тестирование автономного автобуса со следующего понедельника по 19 января, используя обновленную модель автобуса Poncho, созданную компанией Hino Motors Ltd. В ходе теста компания намерена выявить проблемы и повысить качество запланированного сервиса автобуса с автономным вождением.

Фирма также рассматривает вопрос о введении автобусов с автономным управлением во время Всемирной выставки 2025 года, которая состоится на искусственном острове Юсашима в Осаке.

Как сообщало издание "Комментарии", в Японии создали беспилотный автомобиль, который может самостоятельно перемещаться по городу.

