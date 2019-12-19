Технологические гиганты объединятся ради эффективного использования голосовых помощников

Высококонкурентные технологические гиганты Apple, Google и Amazon объявили, что объединяются, чтобы упростить использование технологии "умный" дом. Компании, вместе с Zigbee Alliance, будут работать вместе, чтобы продукты для "умного" дома были совместимы с различными смартфонами и голосовыми помощниками. Также в этот союз входит Ikea. Для многих аналитиков такой ход со стороны крупных технологических компаний стал полной неожиданостью.

В последние годы технологические гиганты отчаянно боролись за доминирование над технологиями "умного" дома - ведь Amazon Alexa и Google Assistant, как часто полагают, увеличили львиную долю продуктов. Производителям часто приходилось выбирать конкретного голосового помощника, с помощью которого можно было бы совместить их устройства - например, "умный" динамик, который работает с Alexa.

Теперь необходимость заставить потребителей и производителей выбирать одного голосового помощника вместо другого, может остаться в прошлом, если новое партнерство между технологическими компаниями пойдет по плану. На веб-сайте своего проекта компании заявляют: "Клиенты могут быть уверены, что их предпочтительное устройство будет работать у них дома, и что они смогут настроить и управлять им с помощью своей предпочтительной системы". Компании говорят, что современные продукты для "умного" дома должны продолжать работать даже после введения нового стандарта. Предварительные спецификации должны быть выпущены в конце 2020 года.

Примечательно, что первой категорией продуктов, на которую будет ориентироваться новый стандарт, будут продукты безопасности. К этой категории относятся такие устройства, как интеллектуальные замки, камеры видеонаблюдения, подключенная дымовая сигнализация и датчики вторжения.

Как сообщало издание "Комментарии", крупные техно-гиганты были обвинены в смерти детей в Конго.







