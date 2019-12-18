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Крупные техно-гиганты были обвинены в смерти детей в Конго

Крупнейшие мировые технологические компании были обвинены в гибели и увечьях детей в Конго

сегодня, 16:02
Автор:

• Зинченко Павел

Пять крупнейших мировых технологических компаний были обвинены в причастности к смерти детей в Демократической Республике Конго (ДРК), которые были вынуждены добывать кобальт. Это металл, который используется для изготовления телефонов и компьютеров. Юридическая жалоба от имени 14 семей из ДРК была подана в воскресенье Международными правозащитниками, некоммерческой организацией по правам человека в США, против Tesla Inc, Apple Inc, Alphabet Inc, Dell Technologies Inc. и Microsoft Corp.

В жалобе говорится, что названные компании являются частью системы принудительного труда, которая привела к серьезным травмам или смерти детей. Это был первый случай, когда компании, работающие в сфере технологий, совместно столкнулись с судебными исками в отношении источника и методов добычи кобальта.

Изображения в судебных документах, поданных в Окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, показали детей с изуродованными или отсутствующими конечностями. Шесть из 14 детей в этом деле погибли в результате обрушения туннеля, а остальные получили травмы, связанные с опасностью для жизни, включая паралич, говорится в иске.

Кобальт необходим для производства литиевых аккумуляторных батарей, которые используются в миллионах продуктов, продаваемых в сфере высоких технологий. Более половины мирового кобальта производится в ДРК. Согласно исследованию Европейской комиссии, проведенному в 2018 году, в течение следующего десятилетия мировой спрос на металл будет увеличиваться на 7-13% ежегодно. 

По оценкам организации Walk Free и Международной организации труда, более 40 миллионов человек находятся в плену современного рабства, включая принудительный труд и принудительные браки.

Как сообщало издание "Комментарии", американский регулятор начал расследование против Apple Card.

Источник: https://www.aljazeera.com/news/2019/12/tech-giants-sued-drc-cobalt-child-labour-deaths-191217172719468.html
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