Компания Tesla построит на Аляске крупнейшую электробатарею

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Компания Tesla собирается развернуть на Аляске большую новую систему аккумулирования энергии и уменьшить зависимость государства от электростанций, работающих на ископаемом топливе.
Ассоциация Homer Electric (HEA), член кооператива по электроснабжению на Аляске, объявила о том, что она работает с Tesla над развертыванием аккумуляторной системы хранения энергии (BESS). Она будет способна хранить 93 МВтч (мегаватт-часов) электроэнергии, которая может быть доставлена в сеть со скоростью 46,5 МВтч в час. BESS позволит HEA соответствовать требованиям надежности без необходимости сжигать дополнительное топливо. Это приведет к повышению эффективности системы, снижению производства парниковых газов и снижению перебоев в подаче электроэнергии. Система будет установлена на заводе в Солдотне.
HEA говорит, что батарея позволит им использовать больше возобновляемой энергии и меньше энергии от установок, работающих на ископаемом топливе. BESS также предоставляет большую дополнительную выгоду, открывая двери для проектов возобновляемой энергии с перебоями, которые в противном случае привели бы к растяжению текущих активов по выработке тепла.
Ожидается, что новый проект будет введен в эксплуатацию осенью 2021 года.
Как сообщало издание "Комментарии", Tesla намерена снизить цены на электромобили.
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