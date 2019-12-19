Компания Tesla построит на Аляске крупнейшую электробатарею

Компания Tesla собирается развернуть на Аляске большую новую систему аккумулирования энергии и уменьшить зависимость государства от электростанций, работающих на ископаемом топливе.

Ассоциация Homer Electric (HEA), член кооператива по электроснабжению на Аляске, объявила о том, что она работает с Tesla над развертыванием аккумуляторной системы хранения энергии (BESS). Она будет способна хранить 93 МВтч (мегаватт-часов) электроэнергии, которая может быть доставлена ​​в сеть со скоростью 46,5 МВтч в час. BESS позволит HEA соответствовать требованиям надежности без необходимости сжигать дополнительное топливо. Это приведет к повышению эффективности системы, снижению производства парниковых газов и снижению перебоев в подаче электроэнергии. Система будет установлена ​​на заводе в Солдотне.

HEA говорит, что батарея позволит им использовать больше возобновляемой энергии и меньше энергии от установок, работающих на ископаемом топливе. BESS также предоставляет большую дополнительную выгоду, открывая двери для проектов возобновляемой энергии с перебоями, которые в противном случае привели бы к растяжению текущих активов по выработке тепла.

Ожидается, что новый проект будет введен в эксплуатацию осенью 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии", Tesla намерена снизить цены на электромобили.