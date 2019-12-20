Компания Roll-Royce намеревается создать самый быстрый электросамолет

Компания Roll-Royce заявила о намерении создать самый быстрый в мире полностью электрический самолет. В аэропорту Глостершир в Англии компания представила одноместный пассажирский проектный самолет ACCEL с нулевым уровнем выбросов. Ожидается, что он достигнет максимальной скорости в 480 км / ч в начале следующего года.

Согласно заявлениям Rolls-Royce, электрический воздушный гонщик будет использовать новую электрическую силовую установку, которая тестируется на испытательном корпусе компании ionBird перед установкой в ​​финальный самолет. Три аксиальных электродвигателя 750R высокой плотности Racer будут работать на наиболее плотной аккумуляторной батарее с 6000 батарейными элементами. Она будет генерировать до 750 кВт (1005 л.с.) и обеспечивать дальность действия 320 км на один заряд. Также есть система прямого охлаждения для защиты ячеек на высоких скоростях.

Мало того, что самолет имеет нулевую эмиссию, но также он имеет лопасти гребного винта с меньшими оборотами, чтобы уменьшить шум. Кроме того, силовая система обладает 90-процентным КПД по сравнению с 50-процентным КПД гоночной машины Formula 1.

Новый электрический гонщик Rolls-Royce разрабатывается в рамках инициативы компании ACCelerating ELECTrification of Flight (ACCEL) и строится в партнерстве с производителем электродвигателей и контроллеров YASA и авиационным стартапом Electroflight при финансовой поддержке Aerospace.

Если все пойдет по плану, самолет предпримет свою "рекордную" попытку в 300+ миль в час весной 2020 года.

Как сообщало издание "Комментарии", в Ванкувере электросамолет совершил успешный коммерческий полет.