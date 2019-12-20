Французское правительство формирует условия лицензирования 5G-сетей

Французское правительство заявило, что начинает процедуру назначения лицензий на частоту 5G. Перед этим оно утвердило спецификации, предложенные регулятором связи, и финансовые условия для лицензий. Правительство также заявило, что установило цену блока 50 МГц на уровне 350 миллионов евро, а цена дополнительного блока 10 МГц - 70 миллионов евро.

В заявлении младшего министра экономики Агнес Паннье-Рунашер говорится, что правительство и французский регулятор телекоммуникаций Arcep разработали механизм, который позволяет продавать базовые блоки 50 МГц по фиксированной цене операторам связи.

В свою очередь, операторы имеют серьезные обязательства по развертыванию своей сети на территории Франции, сказала министр. "Эти обязательства по охвату 5G гораздо более амбициозны, чем в других европейских странах, и в будущем они станут сильным элементом конкурентоспособности нашей страны", - добавила она.

В прошлом месяце министр заявила, что спектр 5G будет продан по минимальной цене 2,17 миллиарда евро. В отдельном заявлении Arcep заявил, что он будет использовать частоты в полосе 3,4–3,8 ГГц, а общее распределение будет для спектра 310 МГц.

Также регулятор заявил, что он будет включать четыре блока по 50 МГц по цене 350 миллионов евро, а остальные блоки будут по 10 МГц по 70 миллионов евро каждый. Arcep добавил, что выплаты для блоков 50 МГц могут быть распределены в течение 15 лет, а выплаты для 10 МГц - в течение четырех лет.

Как сообщало издание "Комментарии", Франция обязала Google заплатить крупный штраф.