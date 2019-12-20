Швейцарец взлетел в воздух, использовав ранец-крыло

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Швейцарский летчик Ив Росси взлетел в воздух, используя при этом ранец-крыло, который способен исполнить вертикальный взлет. Об этом сообщил информационный портал New Atlas.
Новая
разработка позволяет человеку оторваться от земли с помощью турбинного
двигателя Jetcat P550. Он устанавливается по двое на каждом крыле. Они
обеспечивают достаточно вертикальной тяги, которая позволяет взлететь вверх со
скоростью 180 км/ч.
Во время
полета руки пилота полностью свободны. Управление осуществляется с помощью
перчаток, а автоматика сама поддерживает равновесие, регулируя вектор тяги
двигателей при помощи подвижных векторных сопел. Завершив полет, Росси мягко
приземлился на ноги.
Изобретатель
также пообщался с журналистами. Он заявил, что на этом испытания ранца-крыла не
завершились и он намерен продолжить их в следующем году.
Напомним, что 5 августя 2019 года французский изобретатель Френк Сапата сумел со второй попытки перелететь Ла-Манш на флайборде, который он разработал самостоятельно.
Как сообщало издание "Комментарии", в Мексике строят жилой квартал с помощью 3D-принтера.
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