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Швейцарец взлетел в воздух, использовав ранец-крыло

Швейцарский летчик Ив Росси сумел осуществить вертикальный взлет и полетать в воздухе с помощью ранца-крыла

20 декабря 2019, 18:24
Автор:

• Зинченко Павел

Швейцарский летчик Ив Росси взлетел в воздух, используя при этом ранец-крыло, который способен исполнить вертикальный взлет. Об этом сообщил информационный портал New Atlas.

Новая разработка позволяет человеку оторваться от земли с помощью турбинного двигателя Jetcat P550. Он устанавливается по двое на каждом крыле. Они обеспечивают достаточно вертикальной тяги, которая позволяет взлететь вверх со скоростью 180 км/ч.

Во время полета руки пилота полностью свободны. Управление осуществляется с помощью перчаток, а автоматика сама поддерживает равновесие, регулируя вектор тяги двигателей при помощи подвижных векторных сопел. Завершив полет, Росси мягко приземлился на ноги.

Изобретатель также пообщался с журналистами. Он заявил, что на этом испытания ранца-крыла не завершились и он намерен продолжить их в следующем году. 


Напомним, что 5 августя 2019 года французский изобретатель Френк Сапата сумел со второй попытки перелететь Ла-Манш на флайборде, который он разработал самостоятельно.

Как сообщало издание "Комментарии", в Мексике строят жилой квартал с помощью 3D-принтера.

Источник: https://newatlas.com/aircraft/jetman-yves-rossy-vtol-ground-takeoff/
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