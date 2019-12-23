Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представит летающий автомобиль

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Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начал инвестировать миллиарды долларов в будущие методы транспортировки, включая сегмент, который часто называют "летающими автомобилями". Компания заявила, что у нее есть собственный воздушный транспорт (PAV), готовый к демонстрации на выставке потребительской электроники CES 2020.
В представлении Hyundai, в городах будущего проблема загруженности дорог будет решаться за счёт выхода в воздушное пространство. Компания считает, что необходимо использовать и летательные аппараты, и автомобили. Кроме того, необходимо создать в разных районах пересадочные узлы, где эти два вида транспорта будут сменяться.
Сами пункты пересадки предполагается превратить в общественные пространства. Автомобили же в этой схеме будут специализированными – с большими возможностями для персонализации и функцией автопилотирования. Автопроизводитель также продемонстрирует то, что он называет "специализированным автомобилем", который будет включать в себя функции автономного вождения и множество вариантов настройки. Компания продемонстрирует все свои разработки на выставке CES 2020, которая пройдет в США.
Как сообщало издание "Комментарии", южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил концепцию гибридного внедорожника.
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