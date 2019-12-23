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Первую пересадку головы совершат в 2030 году

Нейрохирург Брюс Мэтью рассказал о своем видении первой в истории пересадки головы

сегодня, 14:22
Автор:

• Зинченко Павел

Бывший нейрохирург Национальной службы здравоохранения Великобритании заявил, что он сможет осуществить первую в истории пересадку человеческой головы в течение следующего десятилетия.

Брюс Мэтью, бывший клинический руководитель по нейрохирургии в NHS Trust в больнице Университета Халла, работал над научно-фантастическим романом с основателем Института футурологии Майклом Ли, когда понял потенциальный ключ к успеху диковинной хирургии. Он считает, что хирургам придется при такой рперации не только пересадить голову человека, но и поместить весь его спинной мозг в другое тело.

До сих пор немногие спорные ученые, стремящиеся сделать трансплантацию головы реальностью, в основном фокусировались на методах перерезания спинного мозга. Эту идея Мэтью, который сам выполнил более 10 000 операций, называет "совершенно нелепой".

Один из самых печально известных ученых в области трансплантации головы, Серхио Канаверо, в 2017 году утверждал, что выполнил успешную пересадку на трупе человека, основанную на методе, который разрывает спинной мозг у основания шеи. Он утверждал, что электрическая стимуляция доказала, что это был успех, но другие ученые раскритиковали эти утверждения. Они также указали на его предыдущее заявление об успехе с обезьяной, которая никогда не приходила в сознание и оставалась бы парализованной, если бы сделала это.

Как сообщало издание "Комментарии", новый марсоход NASA прошел первые успешные испытания.

Источник: http://www.panarmenian.net/eng/news/276353/First_human_head_transplant_could_be_achieved_by_2030
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