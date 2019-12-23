Коммуникационное приложение ToTok обвиняют в шпионаже

Большинство популярных приложений в разное время обвиняли в шпионаже за своими пользователями. В то время как некоторые приложения пытаются извлечь как можно больше данных из своих пользователей в надежде заработать на этом деньги, другие могут быть просто шпионами для правительств. ToTok, популярное приложение для чата, обвиняют в шпионаже в пользу Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). ToTok ловко замаскирован под безопасное приложение, которое позволяет пользователям общаться со своими друзьями и семьей. И Google, и Apple забрали ToTok из своих магазинов приложений.

Согласно сообщению The New York Times, опубликованному в воскресенье, популярное приложение для обмена сообщениями ToTok может отслеживать действия своих пользователей и делиться ими с правительством ОАЭ. Приложение было загружено миллионами пользователей, особенно в Эмиратах, где другие популярные приложения, такие как WhatsApp и Skype, могут предлагать только ограниченные функции.

ToTok также стал популярным в других странах, включая США и некоторые страны Азии, Африки и Европы. Согласно кэшированным страницам списка приложений в Google Play Store, ToTok был загружен более 5 миллионов раз только на устройствах Android. В Apple App Store приложение заняло 50-е место в категории социальных сетей. Хотя Google и Apple забрали ToTok из своих магазинов приложений, приложение будет продолжать работать на устройствах пользователей, пока они не удалят его.

Стоит упомянуть, что ToTok не следует путать с популярным приложением для обмена видео под названием TikTok.

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