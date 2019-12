Социальная сеть Facebook изменит правила рекомендации друзей

Социальная сеть Facebook прекратит использование телефонных номеров своих участников в системе рекомендаций друзьям в 2020 году. Эта мера была принята из-за опасений по поводу последствий для конфиденциальности пользователей.

Пользователи могут выбрать отправку кода на свои мобильные телефоны при входе в систему, чтобы затруднить доступ хакерам. Но Facebook признал, что также вводит телефонные номера в систему целевой рекламы и рекомендаций друзей. Компания говорит, что откажется от этой практики в 2020 году. Такова суть договоренностей между компанией и регуляторми.

Большинство социальных сетей теперь предлагают двухфакторную аутентификацию - также известную как двухэтапная аутентификация - для повышения безопасности аккаунта. Злоумышленникам становится сложнее проникнуть в онлайн-аккаунт, потому что им нужен как пароль, так и одноразовый код, отправленный на мобильный телефон владельца аккаунта. Но в 2018 году стало известно, что Facebook также использует телефонные номера для таргетинга рекламы и для включения функции People You May Know, которая рекомендует потенциальных друзей Facebook. Защитники конфиденциальности и исследователи безопасности раскритиковали социальную сеть, заявив, что такая практика опасна и может подорвать доверие к двухфакторной аутентификации.

