Кибератаки, которые приводят к потере огромных объемов данных, становятся все более распространенной проблемой. Хакеры нацелены на все: от обычных магазинов до крупных больниц и социальных сетей, подвергая людей риску кражи личных данных, финансового мошенничества и многого другого. Чтобы помочь решить эту проблему, используется программа IDLE ФБР, которая фокусируется на использовании ложных данных, чтобы усложнить работу злоумышленников.

По сообщениям портала Ars Technica, исполняющий обязанности помощника начальника отдела ФБР по вопросам кибернетического взаимодействия и разведки Лонг Т. Чу заявил, что агентство использует более "целостный" подход к решению растущей проблемы кибератак. Вместо того, чтобы просто предупреждать крупные компании о том, что они становятся жертвами, и реагировать на нарушения безопасности после того, как они произошли, ФБР теперь также помогает компаниям предпринимать активные шаги, чтобы предотвратить эти попытки кражи данных путем их скрытия.

Работа выполняется в рамках программы под названием "IDLE". Программа описана как попытка запутывания с помощью данных-приманок. Хакерам придется очень усердно работать, чтобы отделить подделки от реальных данных, что сделает общую идею взлома этих компаний менее привлекательной. Идея состоит не в том, чтобы заманивать злоумышленников висящей, но фальшивой информацией. Скорее, это поможет защитить данные, которые хакеры уже ищут.

ФБР не говорит о тонкостях этой программы по понятным причинам. В отчете утверждается, что поддельные данные, созданные в рамках этой программы, разработаны в соответствии с форматом, используемым компаниею для своих достоверных данных. Поддельные данные смешиваются в пакет, но не окажут негативного влияния на саму компанию. Однако ФБР не раскрывает, как происходит это сочетание, чтобы избежать предоставления информации, которая может принести пользу злоумышленникам.

Как сообщало издание "Комментарии", ФБР считает российские мобильные приложения угрозой для США.