Китай предоставил крупный кредит американскому техно-гиганту

Американский производитель электромобилей Tesla Inc (TSLA.O) и группа китайских банков договорились о предоставлении нового пятилетнего кредита на $ 1,4 млрд для шанхайского автомобильного завода автопроизводителя. Об этом сообщили три источника, знакомые с этим вопросом.

Строительный банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Промышленно-коммерческий банк Китая и Шанхайский банк развития Пудун входят в число банков, которые согласились предоставить Tesla финансовую поддержку. Ранее в этом году китайские банки уже предлагали Tesla 12-месячный кредит на сумму до 3,5 млрд юаней, который должен быть погашен 4 марта 2020 года, согласно заявлению автопроизводителя, направленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

За информацией одного из источников, этот новый кредит будет частично использован для пролонгации предыдущего долга в размере 3,5 млрд юаней. Второй источник сообщил, что остальное будет использовано на заводе и для других потребностей Tesla в Китае. По словам первого источника, процентная ставка по новому кредиту будет установлена ​​на уровне 90% от годовой базовой процентной ставки в Китае. Это курс, который китайские банки предлагают своим лучшим клиентам.

Tesla начала производство автомобилей на своем шанхайском заводе в январе. Компания стремится производить не менее 1000 автомобилей Model 3 в неделю к концу этого года.

Завод, который является первым автомобильным заводом Tesla за пределами Соединенных Штатов, является центральным элементом амбиций компании по увеличению продаж на крупнейшем в мире автомобильном рынке и недопущению более высоких импортных тарифов на автомобили, произведенные в США.

Как сообщало издание "Комментарии", Tesla построит на Аляске крупнейшую электробатарею.