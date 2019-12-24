Конструктор LEGO может стать эффективным инструментом термоизоляции

Студенты-физики из Университета Ланкастера, Великобритания, провели исследование, которое привело к шоку от стандартных, коммерчески доступных кирпичиков LEGO. Материал, из которого изготавливаются кирпичики LEGO, а также метод, которым они соединяются, сделали его идеальным испытательным элементом для определения теплопроводности. Студенты создали конструкции из LEGO и проверили их способность изолировать элементы от сильного холода. Они не только могут изолировать, но и обеспечивают надежную поддержку без какого-либо стороннего клея.

Из-за способности зажима и геометрической формы кирпичика LEGO никакой другой материал не требуется для скрепления структуры - кирпичики крепко держатся вместе. Поскольку детали LEGO созданы с предельной точностью, их них легко создать структуру в тестовой среде, а затем воссоздать эту структуру с помощью новых блоков.

Это решение ориентировано на форму, а не на материал. АБС-пластик, из которого изготовляются детали LEGO, более дешевый, чем альтернативные варианты. Он уже используется в тепловых экспериментах. Поскольку в настоящее время АБС-пластик является широко используемым базовым материалом в 3D-печати, его можно получить недорого.

С учетом того, что первый этап эксперимента прошел удачно, можно предположить, что в дальнейшем аналогичные эксперименты будут предприняты, но уже с заметно более высоким порогом сложности. Возможно, уже в течение следующего года общество услышит о подписании нового контракта между компанией LEGO и различными строительными фирмами, поскольку первый этап экспериментов с термоизоляционными свойствами блоков прошел более чем успешно.

Как сообщало издание "Комментарии", LEGO подшутили над Илоном Маском.



