Британские дипломаты пересядут на электромобили

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Британским послам по всему миру будут выданы новые, низкоуглеродистые служебные автомобили. Таким образом МИД страны планирует создать "самую зеленую дипломатическую службу в мире". Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCO) начало поэтапную ликвидацию бензиновых автомобилей старших дипломатов и замену их полностью электрическими или гибридными автомобилями Jaguar I-Pace.
Посольства в Осло и Ватикане уже получили новые транспортные средства, и еще тридцать дипломатов в разных уголках мира должны получить их к апрелю 2020 года. В рамках данной програмы также предусматривается установка дополнительных станций быстрой зарядки. Этот шаг соответствует цели, согласно которой все правительственные ведомства должны иметь парк электромобилей на 25% к 2022 году и полностью электрический парк к 2030 году.
Сэр Саймон Макдональд, постоянный заместитель секретаря FCO, заявил: "Изменение климата является величайшей проблемой нашего времени, и наш парк правительственных электромобилей является важным инструментом для демонстрации международного лидерства Великобритании в области дипломатии в и области изменения климата".
Как сообщало издание "Комментарии", британская полиция закупила "бесполезные" электромобили.
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