Британская полиция закупила "бесполезные" электромобили

В Великобритании для нужд полиции закупили сотни электромобилей, которые правоохранители не могут использовать в своей работе. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, на закупку 448 экологических авто власти потратили около 1,5 млн фунтов стерлингов. Однако сами полицейские признают, что для их целей они не подходят — электрокары долго заряжаются и не всегда дотягивают до конца смены. На них невозможно вести погоню за преступниками, осуществлять слежку мешают дневные ходовые огни. Для срочных вызовов и оперативного реагирования они тоже не подходят, отмечают правоохранители. Таким образом, на современные электромобили в итоге пересели полицейские начальники.

Ранее планировалось до 2050 года перевести всю полицию Лондона на электромобили. Теперь же руководство подумывает о закупках обычных дизельных авто, которые остаются более приспособленными для выполнения полицейских задач.

Как сообщал портал "Комментарии", руководство компании Tesla Илона Маска подумывает о том, чтобы снизить цены на электромобили, производимые на заводе в Китае.