Компания Huawei разрабатывает собственную экосистему приложений

После того, как США добавили Huawei в черный список организаций, компания Google прекратила сотрудничество с ней. Это означало, что служба GMS Google больше не будет доступна для Huawei. Хотя система Android представляет собой систему с открытым исходным кодом AOSP, Google объединяет ряд приложений и служб, которые не являются открытыми. К ним относятся Gmail, Chrome, Google Maps, Google Play, YouTube и т. д.

Несмотря на временную лицензию, последний смартфон Huawei по-прежнему не может использовать GMS. Однако у Huawei теперь есть собственная система HongMeng OS (HarmonyOS). Иметь систему недостаточно, ей также нужна экосистема приложений. Чтобы справиться с недоступностью мобильных сервисов Google, компания Huawei запустила экосистему HMS.

Сервис Huawei HMS представляет собой набор базовых услуг, предоставляемых Huawei. Он обеспечивает поддержку смартфонов, которые не могут использовать Google GMS, и предоставляет функции, подобные Google GMS. В настоящее время он включает учетную запись Huawei, сообщения в приложении, уведомления о сообщениях, проверку личности, сканирование и другие услуги. 23 декабря Huawei HMS начала набор публичных бета-версий в Китае.

Понятно, что в этом публичном тестировании участвуют два приложения: одно - Huawei Mobile Services, а другое - HMSCoreTest. Эта версия HMS устраняет некоторые известные проблемы и повышает производительность. Учетная запись Huawei, оплата в приложении, уведомления о сообщениях, кошелек и другие услуги обеспечивают более стабильные и качественные услуги.

Однако в настоящее время в экосистеме HMS есть только 45 000 приложений, использующих ядра HMS. Это далеко от 3 миллионов приложений в Google Play Store. В настоящее время Huawei имеет около 1 миллиона разработчиков HMS по всему миру. В будущем Huawei также планирует предоставить поощрительный фонд в размере 1 миллиарда долларов, чтобы мотивировать разработчиков создавать экосистему HMS.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei разрабатывает альтернативу сервисам Google.