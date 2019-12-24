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Компания Huawei разрабатывает альтернативу сервисам Google

Санкции против Huawei вынудили компанию разрабатывать собственные сервисы и приложения

сегодня, 11:40
Автор:

• Зинченко Павел

Санкции против Huawei сильно повлияли на стратегию и продвижение компании. В новом отчете Economic Times говорится, что Huawei активно сотрудничает с индийскими разработчиками для создания альтернатив наиболее популярным приложениям Google. Санкции запрещают новым устройствам Huawei и Honor устанавливать приложения, которые используют многие люди, такие как Maps, Google Disk и Gmail.

Генеральный директор Huawei и Honor India Чарльз Пэн рассказал ET: "У нас есть собственная HMS, и мы пытаемся создать мобильную экосистему. Большинство ключевых приложений, таких как навигация, платежи, игры и обмен сообщениями, будут готовы к концу декабря". 

Экосистема приложений Google чрезвычайно обширна. Например, Google Play, Google Maps, Gmail, Google Pay, YouTube и Google Play Store. Из-за этого Huawei вынуждена создавать альтернативную экосистему приложений для удовлетворения потребностей своих пользователей смартфонов. Поддерживаемый Huawei бренд Honor в настоящее время договаривается с разработчиками 150 лучших приложений Индии, чтобы заполучить их в галерею приложений Huawei (альтернатива Google Play Store). В аналогичной заметке Пэн подтвердил, что следующий смартфон Honor действительно будет поставляться с сервисами Google.

Honor также предлагает продукты в новых категориях в Индии, такие как телевизоры, интеллектуальные аудиоустройства и гаджеты IoT. Honor надеется достичь 10% доли рынка в Индии к 2020 году. В данный момент компания работает над дорожной картой. Тем временем Huawei предлагает новые потребительские товары, включая "умные" часы.

Как сообщало издание "Комментарии", cмарт-очки Huawei VR Glass вышли на рынок.

Источник: https://www.gsmarena.com/huawei_aims_to_have_google_services_apps_alternatives_ready_by_end_of_year_new_honor_phone_will_come-news-40715.php
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