Конституционный суд Турции возобновил работу Wikipedia в стране

Конституционный суд Турции в четверг постановил, что блокирование доступа к онлайн-энциклопедии Wikipedia на территории Турции является нарушением свободы выражения мнений. Об этом заявил юрист, который представляет интересы интернет-энциклопедии.

Постановление открывает путь для снятия блока на веб-сайте, который действует с 2017 года из-за записей, в которых Турция обвиняется в связях с террористическими организациями. Государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что решение было принято большинством судей: десять голосов против шести. Решение о блокировке было оспорено в турецком суде некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, к которой принадлежит Wikipedia.

"В нашем деле о блокировке Wikipedia Конституционный суд постановил, что имело место нарушение гражданских прав", - написал в Twitter адвокат Wikimedia Foundation Гоненц Гуркайнак. Представитель суда отказался комментировать решение.

Веб-сайт Wikipedia был заблокирован в апреле 2017 года, когда наблюдатель за телекоммуникациями сослался на закон, разрешающий ему запрещать доступ к сайтам, которые считаются непристойными или представляют угрозу для национальной безопасности.

Как сообщалось издание "Комментарии", соучредитель Wikipedia создал собственную социальную сеть.