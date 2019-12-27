Китай разработал собственные процессоры для ПК и серверов

Во вторник крупнейший китайский производитель чипов Loongson представил в Пекине новое поколение процессоров общего назначения с улучшенной производительностью. Процессоры нового поколения Loongson 3A4000 и 3B4000 используют технологию 28 нм, а их основная частота достигает 1,8-2,0 ГГц. По словам Ху Вейву, президента Loongson, их производительность более чем в два раза выше, чем у предыдущего поколения.

Весь исходный код чипа разрабатывается независимо, а в ядре процессора спроектирован механизм контроля безопасности. Также была разработана операционная система с открытым исходным кодом для поддержки предприятий. Обновление процессоров и материнской платы Loongson не повлияет на совместимость операционной системы и приложений.

Ху сказал, что Loongson предпринимает шаги, чтобы конкурировать с международными чип-гигантами, добавив, что Loongson запустит новые процессоры, использующие 12 нм технику в 2020 и 2021 годах. Ожидается, что их основная частота достигнет 2,5 ГГц, а производительность обработки достигнет мирового уровня.

Компания Loongson была основана Институтом вычислительной техники Академии наук Китая (CAS). Чипы Loongson были применены в космической программе, финансах, энергетике и других областях Китая. Loongson пытается создать новую экосистему информационной индустрии, и статистика показывает, что поставки чипов Loongson достигли более 500 000 в 2019 году.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei разрабатывает собственную экосистему приложений.