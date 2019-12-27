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В США разработали правила дистанционной идентификации дронов

Федеральное авиационное управление США представило предварительную версию правил идентификации дронов

сегодня, 17:20
Автор:

• Зинченко Павел

Федеральное авиационное управление США на этой неделе опубликовало предложенные правила для удаленной идентификации дронов. Как говорится в документе, "следующий захватывающий шаг в интеграции безопасных дронов" направлен на то, чтобы предложить своего рода аналог номерного знака для идентификации примерно 1,5 миллиона дронов, зарегистрированных в настоящее время в государственных органах.

В настоящее время документ доступен в режиме онлайн через Федеральный реестр в виде черновой формы в рамках 60-дневного периода комментариев. FAA использует эти два месяца для получения отзывов от операторов беспилотников, энтузиастов и руководителей авиационной безопасности.

"Беспилотники являются самым быстрорастущим сегментом перевозок в нашей стране, и жизненно важно, чтобы они были безопасно интегрированы в национальное воздушное пространство", - заявила министр транспорта Элейн Чао.

Эти правила, несомненно, являются попыткой не только решить текущие проблемы безопасности в зонах повышенного риска, таких как аэропорты и стадионы, но и избежать риска для крупных летательных аппаратов. На данный момент дроны уже приводили к закрытию аэропортов на десятки часов.

Как сообщало издание "Комментарии", британцев обязали зарегистрировать свои дроны.

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Источник: https://techcrunch.com/2019/12/26/the-faa-proposes-remote-id-technology-for-drones/
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