В США разработали правила дистанционной идентификации дронов

Федеральное авиационное управление США на этой неделе опубликовало предложенные правила для удаленной идентификации дронов. Как говорится в документе, "следующий захватывающий шаг в интеграции безопасных дронов" направлен на то, чтобы предложить своего рода аналог номерного знака для идентификации примерно 1,5 миллиона дронов, зарегистрированных в настоящее время в государственных органах.

В настоящее время документ доступен в режиме онлайн через Федеральный реестр в виде черновой формы в рамках 60-дневного периода комментариев. FAA использует эти два месяца для получения отзывов от операторов беспилотников, энтузиастов и руководителей авиационной безопасности.

"Беспилотники являются самым быстрорастущим сегментом перевозок в нашей стране, и жизненно важно, чтобы они были безопасно интегрированы в национальное воздушное пространство", - заявила министр транспорта Элейн Чао.

Эти правила, несомненно, являются попыткой не только решить текущие проблемы безопасности в зонах повышенного риска, таких как аэропорты и стадионы, но и избежать риска для крупных летательных аппаратов. На данный момент дроны уже приводили к закрытию аэропортов на десятки часов.

Как сообщало издание "Комментарии", британцев обязали зарегистрировать свои дроны.