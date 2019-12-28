Microsoft прекращает поддержку Windows 7: что делать пользователям

Компания Microsoft больше не будет заниматься поддержкой операционной системы Windows 7. Во время релиза ОС 22 октября 2009 года, в компании заявляли, что будут поддерживать продукт в течение 10 лет. Об этом пишет AIN.UA.



Со средины января следующего года обновления системы из службы Windows Update происходить больше не будут.

C 14 января 2020 года компания Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7. Она была выпущена 22 октября 2009 года и тогда компания заявила, что будет поддерживать продукт 10 лет. В то же время, эта версия ОС и дальше будет доступной для установки и активации. Правда, в Microsoft советуют поставить более новую версию ОС.

Ранее "Комментарии" писали, что Microsoft добавила новые функции для Windows 10. Так, в диспетчере задач появился новый столбец Architecture, который отображает архитектуру процесса, такую ​​как x86, x64 или Arm32. Пока не ясно, когда компания обновит диспетчер задач, добавив в него столбец Architecture, но это может произойти только во второй половине 2020 года.