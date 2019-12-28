Microsoft прекращает поддержку Windows 7: что делать пользователям

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Компания Microsoft больше не будет заниматься поддержкой
операционной системы Windows 7. Во время релиза ОС 22 октября 2009 года, в
компании заявляли, что будут поддерживать продукт в течение 10 лет. Об этом
пишет AIN.UA.
Со средины января следующего года обновления системы из службы
Windows Update происходить больше не будут.
C 14 января 2020 года компания Microsoft прекращает поддержку
операционной системы Windows 7. Она была выпущена 22 октября 2009 года и тогда
компания заявила, что будет поддерживать продукт 10 лет. В то же время, эта
версия ОС и дальше будет доступной для установки и активации. Правда, в Microsoft
советуют поставить более новую версию ОС.
Ранее "Комментарии" писали, что Microsoft добавила новые функции
для Windows 10. Так, в диспетчере задач появился новый столбец
Architecture, который отображает архитектуру процесса, такую как x86, x64
или Arm32. Пока не ясно,
когда компания обновит диспетчер задач, добавив в него столбец Architecture, но
это может произойти только во второй половине 2020 года.
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