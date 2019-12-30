На Amazon и Ring подали в суд за нарушение конфиденциальности

Производитель камер для домашней безопасности Ring и материнская компания Amazon столкнулись с иском в федеральном суде. В нем утверждается, что они не внедрили надлежащие меры безопасности в своих продуктах, в результате чего пользователи стали уязвимыми для кибератак.

"Компания, которая предоставляет устройства безопасности для дома, должна уделять повышенное внимание обеспечению того, чтобы эти устройства действительно были безопасными", - заявил изданию Business Yanz адвокат Джон Янчунис, адвокат, предъявивший иск, добавив, что "все указывает на то, что безопасность этих устройств слабая"

В иске, поданном в четверг в окружном суде США по Центральному округу Калифорнии утверждается, что, не гарантируя защиту камер пользователями, Ring и Amazon виновны в халатности, вторжении в личную жизнь, нарушении подразумеваемого договора, неосновательном обогащении и нарушении закона о недобросовестной конкуренции.

Житель Алабамы Джон Бейкер Оранж, истец по делу, купил камеру Ring в июле 2019 года. Он установил ее над своим гаражом. В иске сообщается, что когда его трое детей играли в баскетбол на дороге, хакер получил доступ к двусторонней акустической системе камеры и начал разговаривать с детьми, побуждая их приблизиться к камере.

В последние недели компания Ring подверглась критике за нарушения безопасности, в том числе за случай, когда хакер смог получить контроль над камерой Ring в детской спальне. Компания приписывает эти нарушения плохой защите паролей во взломанных учетных записях и говорит, что у пользователей не включена двухфакторная аутентификация. Ring не требует двухфакторной аутентификации на учетных записях, хотя компания заявила, что планирует улучшить безопасность. Как сообщает Business Insider, представитель Ring отказался от комментариев, заявив, что компания не комментирует юридические вопросы.

Как сообщало издание "Комментарии", Amazon и eBay обвинили в продаже косметики с содержанием ртути.