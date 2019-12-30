В Китае стартовали продажи электромобилей Tesla

Компания Tesla представила свои первые автомобили, сделанные в Китае. Это стало важной вехой для американского производителя электромобилей. Пятнадцать седанов Model 3 были проданы на так называемой "Gigafactory" компании недалеко от города Шанхай, Китай.

Это связано с тем, что компания Илона Маск стремится обеспечить значительную долю крупнейшего в мире автомобильного рынка. Переезд Tesla в Китай происходит на фоне того, что торговая война вынудила другие американские компании перенести производство из этой страны.

Во время церемонии на заводе компании в Шанхае, стоимостью в несколько миллиардов долларов, 15 ее сотрудников получили автомобили, которые они приобрели. Это событие означает, что поставки автомобилей начались чуть больше, чем через год после начала строительства завода. Компания Tesla заявила, что хочет начать продажи автомобилей до начала Лунного Нового года, начинающегося 25 января, и теперь планирует увеличить поставки с начала 2020 года.

Model 3 китайского производства по цене 50 000 долларов США будет конкурировать с местными производителями электромобилей, включая NIO и Xpeng Motors, а также с мировыми брендами, такими как BMW и Mercedes-Benz.

Tesla не только расширяет производство в Китае. В ноябре было объявлено о планах строительства огромного европейского завода компании на окраине Берлина в Германии.

Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск добавил новую игру в электромобили Tesla.