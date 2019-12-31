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Компания Microsoft подала в суд на хакеров из Северной Кореи

Компания Microsoft подверглась атаке со стороны северокорейских хакеров

сегодня, 12:02
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Microsoft подала в суд на таинственную северокорейскую хакерскую группу за кражу "крайне секретной информации" с компьютеров в Соединенных Штатах. Новый иск направлен против двух неназванных людей, которые, по утверждениям Microsoft, работают на Thallium, что в иске описывается как "операция кибер-кражи", целью которой является получение доступа к "дорогостоящим" компьютерным сетям.

В заявлении говорится, что Thallium была направлена против государственных служащих, аналитических центров, сотрудников университетов и членов групп, занимающихся такими вопросами, как распространение ядерного оружия и права человека. Microsoft подала иск 18 декабря, и он был распечатан в конце прошлой недели.

Не ясно, сколько людей, возможно, взломал Thallium, хотя в жалобе утверждается, что группа "была активна с 2010 года и представляет угрозу сегодня и в будущем". Microsoft призывает компании, на которых размещены доменные сайты, связанные с Thallium, передать ей контроль над сайтами. Она также желает получить компенсацию за ущерб в "размере суммы, которая будет доказана в суде".

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры взломали камеры видеонаблюдения в тюрьмах Таиланда.

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Источник: https://edition.cnn.com/2019/12/30/tech/microsoft-hackers-lawsuit-north-korea/index.html
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