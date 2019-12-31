Ученые смогли осуществить квантовую телепортацию

Исследователи утверждают, что информация впервые "телепортировалась" между двумя компьютерными чипами, что может привести к более безопасному "квантовому интернету". Эксперты из Бристольского университета и Технического университета Дании смогли "мгновенно отправить данные", используя процесс, называемый "квантовой запутанностью".

Обмен информацией осуществлялся без электрического или физического контакта, поскольку данный процесс позволяет этим частицам мгновенно связываться на больших расстояниях. Это полезно в квантовых вычислениях и сетях, так как изменение одной частицы автоматически изменит другую, говорят исследователи из Бристоля. Команда сообщает, что их открытие может привести к квантовому интернету, который "в конечном итоге защитит мировую информацию от злонамеренных атак".





Исследователи из Бристоля создали чип, который производил легкие частицы в своих цепях. Затем легкие частицы могут использовать квантовую запутанность для мгновенной связи на расстоянии. Их прорыв заключался в создании специально разработанных и программируемых схем внутри чипа, которые способны генерировать легкие частицы.

Затем частицы могут использовать квантовую запутанность, чтобы "телепортироваться" между разными чипами и поддерживать мгновенную связь. Команда добилась успеха в 91% случаев, когда частицы связывались друг с другом через специально запрограммированные компьютерные чипы. Это новое исследование важно, поскольку квантовые компьютеры, интернет и другие технологии полагаются на "квантовую информацию", считают ученые.

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