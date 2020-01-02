Ученые нашли новое применение для искусственного интеллекта

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, Google разрабатывает искусственный интеллект, чтобы помочь врачам выявлять рак молочной железы. Модель, которая сканирует рентгеновские снимки, известные как маммограммы, уменьшает количество ложных негативов на 9,4 процента. Это обнадеживающий скачок вперед для теста, который в настоящее время пропускает 20 процентов случаев рака молочной железы, как сообщает The New York Times.

В исследовании, которое финансировалось Google, исследователи использовали анонимную маммографию более чем 25 000 женщин в Великобритании и 3000 женщин в США. Согласно сообщению в блоге Google, команда сначала обучила ИИ сканировать рентгеновские изображения, а затем искала признаки рака молочной железы, выявляя изменения в молочных железах 28 000 женщин. Затем они проверили догадки компьютера по фактическим медицинским результатам женщин.

В конечном счете, они смогли сократить число ложных показателей на 9,4 процента у британок и сократить количество ложных показателей на 5,7 процента у женщин из США. В Великобритании, где два рентгенолога обычно перепроверяют результаты, модель сократила ложные отрицательные результаты на 2,7 процента и уменьшила ложные положительные результаты на 1,2 процента. "Модель работает лучше, чем отдельный радиолог в Великобритании и США", - говорит Кристофер Келли, ученый из Google, соавтор статьи, пишет Wired.

В Google заявляют, что этот проект поможет радиологам, а не заменит их. "Каждый из них вносит свой вклад, это дополняет друг друга. Есть ряд случаев, когда радиологи улавливают то, что пропускает модель, и наоборот. Объединение этих двух факторов может улучшить общие результаты".

Как сообщало издание "Комментарии", Mozilla и Element AI разрабатывают этический искусственный интеллект.



