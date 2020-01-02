Британский производитель чипов возобновит сотрудничество с Apple

Компания Apple снова начнет работать с британским дизайнером чипов Imagination Technologies, спустя годы после прекращения отношений с фирмой. В коротком заявлении в четверг Imagination Technologies объявила о "новом многолетнем лицензионном соглашении, в соответствии с которым Apple имеет доступ к более широкому спектру интеллектуальной собственности Imagination в обмен на лицензионные платежи".

Компания Imagination Technologies ранее проектировала процессоры, которые являются графическими чипами, для iPhone и iPad от Apple, но Apple решила разорвать связи с фирмой в 2017 году для разработки таких процессоров собственными силами. Был ли этот шаг в конечном итоге успешным, остается неясным.

Эта новость привела к падению акций Imagination Technologies на целых 71% из-за опасений, что это событие сильно повлияет на ее будущее. Так и случилось. Впоследствии Imagination Technologies была продана поддерживаемому Китаем частному акционеру Canyon Bridge Capital Partners за 550 миллионов фунтов стерлингов (727 миллионов долларов).

Предложение о сотрудничестве от Apple привело к общественному спору. Неясно, к какой интеллектуальной собственности Apple получит доступ в результате нового лицензионного соглашения. Тем не менее, это хорошее начало года для Imagination Technologies, которая когда-то считалась одной из самых многообещающих технологических компаний Великобритании. Фирма конкурирует с другой американской компанией Arm Holdings, принадлежащей SoftBank.

Как сообщало издание "Комментарии", на компанию Apple подали в суд за нарушение патента.



