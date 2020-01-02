Названа дата старта массовых продаж электромобилей Tesla в Китае

Компания Tesla объявила, что собирается начать поставки первых автомобилей Model 3 китайского производства для широкой публики 7 января во время мероприятия на своем заводе в Шанхае. Об этом представитель компании рассказал изданию Reuters.

Завод Tesla в Шанхае является частью плана компании по расширению своего присутствия в Китае и снижению рисков, связанных с торговой войной между США и Китаем. 15 сотрудников Tesla купили Model 3 и они первыми получили автомобили в понедельник. Эти машины сошли с конвейера завода в октябре.

Продажа автомобилей происходит примерно через год после начала строительства единственного завода Tesla за пределами США. Производство автомобилей началось в октябре, и после выпуска модели Y планируется выпуск 250 000 автомобилей в год. Tesla заявил, что поставил перед собой цель начать поставки до наступления китайского нового года 25 января. И генеральный директор Tesla China Ван Хао отметил, что компания будет наращивать поставки Model 3 в этом месяце.

Ранее на этой неделе руководители Tesla заявили, что завод в Китае достигает своей производственной цели в 1000 единиц в неделю. А продажи китайской Tesla Model 3 были "очень хорошими".

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