Бывший глава HBO займется производством контента для Apple TV +

Бывший исполнительный директор американского кабельного телеканала HBO Ричард Плеплер, который запустил "Игру престолов" и другие хитовые сериалы, подписал эксклюзивное соглашение о производстве контента с Apple.

В рамках пятилетнего соглашения бывший генеральный директор и председатель HBO будет выпускать контент для нового потокового сервиса технологического гиганта Apple TV +. Это включает в себя оригинальные сериалы, художественные и документальные фильмы. Плеплер будет производить новый контент через свою нью-йоркскую продюсерскую компанию Eden Productions.

"Apple - одна из самых креативных компаний в мире и идеальный дом для моей новой производственной компании и следующей главы моей жизни", - сказал Плеплер в своем заявлении. Финансовые аспекты сделки не разглашаются. New York Times было первым изданием, которое сообщило эту новость.

В феврале Плеплер объявил, что покидает HBO после почти 28 лет работы в компании. Отъезд Плеплера наступил через несколько дней после того, как апелляционный суд вынес решение в пользу покупки фирмой AT & T (T) материнской компании HBO, WarnerMedia, которая в то время была известна как Time Warner (CNN также является подразделением WarnerMedia).

Apple TV + - это первый крупный скачок технической компании в мир потоковой передачи. Служба, которая была запущена в ноябре, включает в себя контент от некоторых самых известных имен в Голливуде, включая Дженнифер Энистон, Джейсона Момоа и Опру Уинфри. Услуга стоит $ 4,99 в месяц или предоставляется бесплатно в течение года при покупке нового iPhone, iPad, iPod Touch, Mac или Apple TV.



Как сообщало издание "Комментарии", британский производитель чипов возобновит сотрудничество с Apple.