Австралийцы создали самый мощный в мире аккумулятор

Исследователи из Университета Монаш, Австралия, находятся на пороге коммерциализации самого эффективного в мире литий-ионного (Li-S) аккумуляторов. Он может превзойти нынешних лидеров рынка более чем в четыре раза.

Доктор Махдот Шайбани с факультета механического и аэрокосмического машиностроения Университета Монаш возглавлял международную исследовательскую группу. Она разработала литий-ионный аккумулятор, который обладает лучшими характеристиками, чем современные литий-ионные продукты. Он также меньше влияет на окружающую среду.

Исследователи получили одобренный зарегистрированный патент (PCT / AU 2019/051239) для своего производственного процесса. Клетки-прототипы были успешно изготовлены немецким партнером по исследованиям и разработкам Fraunhofer Institute for Material Beam and Technology. Дальнейшие испытания должны состояться в Австралии в первой половине этого года.

Профессор Мойнаки Мажумдер сказал, что это событие стало прорывом для австралийской промышленности. В будущем, она может изменить способ производства телефонов, автомобилей, компьютеров и солнечных аккумуляторов. Используя те же материалы в стандартных литий-ионных аккумуляторах, исследователи перенастроили конструкцию серных катодов. Таким образом, они могут выдерживать более высокие нагрузки без снижения общей емкости или производительности.

Как сообщало издание "Комментарии", компания IBM создаст аккумулятор из морской воды.







