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Очередная компания готовится к санкциям со стороны США

Компания Xiaomi рассказала о плане В, если против нее будут задействованы санкции со сторны правительства США

сегодня, 19:58
Автор:

• Зинченко Павел

Китайская технологическая компания Xiaomi разрабатывает план В, на случай, если ей прийдется столкнуться с санкциями со стороны США. Заявление поступило от глобального менеджера по продукции компании Аби Го. Напомним, ранее американские санкции коснулись китайского техногиганта Huawei.

Некоторое время назад китайская компания ZTE столкнулась с угрозой санкций. Но, с большими трудностями, она уладила свои проблемы с США. В свою очередь, Xiaomi начала разработку плана B. По словам глобального менеджера по продукции компании, Аби Го, Xiaomi пытается минимизировать сотрудничество с американскими компаниями на случай возможных санкций  со стороны США. Xiaomi гораздо больше зависит от американских компаний, чем Huawei. Компания использует чипы Qualcomm для процессоров смартфонов и у нее нет никаких шансов создать собственный процессор. Она также сильно зависит от Google Now и Alexa для продуктов IoT. Поэтому Xiaomi начала вести переговоры с азиатскими компаниями (например, MediaTek) о производстве процессоров для смартфонов.

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Но Аби Го также дала понять, что Xiaomi не намерена полностью сжигать мосты прямо сейчас. Она заявила: "В настоящее время мы оцениваем вероятность запрета со стороны США. Мы интенсивно работаем с американскими компаниями, такими как Qualcomm и Google. Пока что мы решили интегрировать лучшие компоненты в наши продукты. Кроме того, мы продолжим делать это в будущем".

Как сообщало издание "Комментарии", в камерах безопасности Xiaomi Mijia обнаружили серьезный дефект.

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Источник: https://www.somagnews.com/xiaomi-prepares-plan-b-possible-us-ban/
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