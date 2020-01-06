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США изменили правила экспорта технологий искусственного интеллекта

Администрация Трампа надеется воспрепятствовать американским технологиям искусственного интеллекта попасть в руки конкурентов

сегодня, 21:24
Автор:

• Зинченко Павел

Администрация Трампа предприняла меры по ограничению экспорта программного обеспечения искусственного интеллекта, стремясь не допустить попадания этих технологий в руки конкурирующих держав. Речь в первую очередь идет о Китае.

Согласно новому правилу, которое вступило в силу сегодня, американские компании, которые экспортируют определенные типы программного обеспечения для геопространственных изображений, должны подать заявку на получение лицензии для отправки за границу. Исключением является Канада, на которую новые правила экспорта не распространяются.

"Они хотят помешать американским компаниям помогать китайцам создавать более совершенные продукты искусственного интеллекта, которые могут посодействовать их вооруженным силам", - сказал Джеймс Льюис, эксперт по технологиям из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. Это правило охватывает программное обеспечение, которое может использоваться датчиками, беспилотниками и спутниками для автоматизации процесса определения целей, как военных, так и гражданских.  По словам Льюиса, отрасль, скорее всего, будет приветствовать это правило, поскольку она опасается гораздо более широкого подавления экспорта большинства аппаратных и программных средств искусственного интеллекта.

Новые правила вступают в силу только в Соединенных Штатах, но власти страны могут позднее представить его международным органам, чтобы попытаться создать равные условия игры во всем мире.

Как сообщало издание "Комментарии", очередная компания готовится к санкциям со стороны США.

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Источник: https://www.reuters.com/article/us-usa-artificial-intelligence/us-government-limits-exports-of-artificial-intelligence-software-idUSKBN1Z21PT
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