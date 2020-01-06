Министерство иностранных дел Австрии подверглось масштабной кибератаке

Министерство иностранных дел Австрии подверглось кибератаке. Министерство предполагает, что за ней стоит другая страна, поскольку масштабы атаки довольно серьезные.

Взлом начался в субботу вечером, и эксперты предупреждают, что атака может продолжаться в течение нескольких дней. Кибератака произошла в тот же день, когда партия зеленых Австрии поддержала создание коалиции с консерваторами.

Нарушение было обнаружено очень быстро, и контрмеры были немедленно приняты, говорится в заявлении МИД. "Несмотря на все интенсивные меры безопасности, защита от кибератак никогда не бывает 100%", - подчеркнули в Министерстве.

Некоторые другие европейские страны также стали жертвами подобных атак. IТ-сеть правительства Германии подверглась "очень серьезной" кибератаке в марте 2018 года. Подозревалось, что в этом была замешана российская группа Fancy Bear. Ее же обвинили в аналогичной атаке на парламент Германии в 2015 году.

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