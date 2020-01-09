Новозеландский стартап представил водный электровелосипед

Новозеландский стартап Manta5 представил на выставке CES 2020, которая проходит в Лас-Вегасе, водяной электровелосипед Hydrofoiler XE-1. По словам команды разработчиков, электровелосипед предназначен для использования на воде. Также он может стать основой для внедрения нового олимпийского вида спорта.

Hydrofoiler XE-1 был разработан новозеландским стартапом Manta5 и был представлен в США на выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе. Велосипеды изготовлены из прочного углеродного волокна и авиационного алюминия, что делает их плавучими и достаточно легкими для переноски, утверждают дизайнеры. Устройство имеет подводные крылья вместо колес, и небольшой пропеллер, который поднимается, когда велосипедист набирает скорость, крутя педали. Велосипедисты могут развивать скорость до 19 километров в час на открытой воде, что сопоставимо с традиционными парусными лодками.





"Езда на нем напоминает тренировки на традиционном дорожном или горном велосипеде. Но на воде", - говорит генеральный директор Manta5 Грег Джонстон. Компания также заявляет, что этот велосипед "изменит как велосипедный, так и водный спорт - водители смогут взять его с собой на реки, озера и берега океана".

Основатель Manta5 Гай Ховард-Уиллис говорит, что этот мотоцикл будет самостоятельной и спортивной категорией уже через три года после выпуска в США. По его словам, водный электровелосипед был первоначально выпущен в Новой Зеландии в ограниченном количестве для определения спроса и использования в учебных целях.

Компания заявляет, что теперь разработка пользуется спросом во всем мире. Большинство заказов поступило из США, которые являются "прогрессивным рынком спорта на открытом воздухе".

Как сообщало издание "Комментарии", на выставке CES 2020 представили уникальный "робо-мяч".



