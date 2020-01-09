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Компания Toyota представила собственный проект "умного" города

Компания Toyota рассказала о собственном проекте "умного" города на выставке потребительской электроники CES 2020

сегодня, 11:55
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Toyota Motor Corp заявила, что планирует построить прототип "города будущего" возле горы Фудзи. Город будет использоваться в качестве лаборатории для автономных автомобилей, "умных" домов, искусственного интеллекта и других технологий.

Акио Тойода, президент Toyota Motor Corporation, выступил на пресс-конференции, на которой он объявил о планах Toyota построить прототип города будущего на участке в 175 акров у подножия горы Фудзи в Японии. Это заявление было сделано в рамках выставки потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Он добавил, что идея "умного" города обсуждалась в течение года. Она направлена ​​на создание более безопасных, чистых и жизнерадостных городов.

Кроме того, город будет использоваться для испытания различных технологий, которые затем можно будет применить во всем мире. В нем также будут функционировать полиция, пожарная служба, служба скорой помощи, школы. В первую очередь он будет заселен сотрудниками компании Toyota и различными исследовательскими группами. Всего около двух тысяч человек.  Со временем город будет открыт для всех желающих.

Toyota не раскрывает стоимость проекта, строительство которого планируется начать в следующем году. Она также заявила, что открыта для партнерских отношений с другими компаниями, которые стремятся использовать проект в качестве полигона для тестирования технологий.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung представит "умный" холодильник.

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Источник: https://www.reuters.com/article/us-tech-ces-toyota/toyota-to-build-prototype-city-of-the-future-in-japan-idUSKBN1Z5271
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